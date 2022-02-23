Папа Римский призвал политических лидеров обратиться к своей совести из-за угрозы масштабной войны в Украине.

Папа Римский Франциск обеспокоен ухудшением ситуации, что усилило угрозу для мира в Украине и мире, и предлагает провести день поста за мир 2 марта.

Об этом он заявил в конце общей аудиенции, сообщает Reuters.

"Чувствую глубокую боль в сердце из-за ухудшения ситуации в Украине", - сказал Папа.

Он отметил, что несмотря на дипломатические усилия последних недель, разворачиваются все более тревожные сценарии.

"Как и я, многие люди во всем мире испытывают беспокойство и беспокойство. Миру всех снова угрожают частичные интересы. Хочу обратиться к ответственным в политической сфере, чтобы они оказали серьезное испытание совести перед Богом, Который является Богом мира, а не войны, Отцом всех, а не только некоторых, Который хочет, чтобы мы были братьями, а не врагами. Прошу все вовлеченные стороны, чтобы сдержались от любого действия, которое может вызвать еще больше страдания населения, дестабилизируя сосуществование между народами и дискредитируя международное право", - подчеркнул Папа Франциск.

Он также обратился ко всем, верующим и неверующим.

"Иисус научил нас, что на дьявольские наседания, дьявольское наседания насилия следует отвечать Божьей оружием: молитвой и постом. Поощряю всех провести 2 марта, в Пепельную среду, день поста за мир. Особенно поощряю верующих, чтобы в этот день они настойчиво посвятили себя молитве и посту. Пусть же Царица мира убережет мир от безумия войны", - добавил понтифик.

Ранее УНИАН писал, что Франциск возобновил молитвы за мир в Украине на фоне напряженной ситуации на российско-украинском приграничье.

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