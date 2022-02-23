Россия сосредоточила возле Украины почти 200 тысяч войск.

Популярный американский писатель Стивен Кинг не прошел мимо актуальной новостной темы о российско-украинском кризисе, спровоцированном Кремлем, и дал оценку действиям президента РФ Владимира Путина.

Об этом он написал в Twitter.

По мнению Кинга, Путин перед администрацией Байдена сейчас действует опрометчиво.

"Господин Путин сделал серьезный просчет. Он забыл, что больше не имеет дело с Трампом", - высказался писатель.

Угроза полномасштабного вторжения России

У границ Украины все еще находится почти 200 тысяч российских военных. Согласно данным СМИ, их количество в течение последних недель только увеличилось вопреки заявлениям МО РФ о якобы отводе сил к местам постоянной дислокации.

Кроме того, в последние недели заметно обострилась ситуация на Донбассе. Провокации со стороны наемников Кремля участились после заявления Путина о признании "ЛДНР".

РФ уже официально согласовала использование регулярной армии за рубежом, то есть нескрываемую переброску войск РФ в ОРДЛО.

22 февраля Путин уточнил, что признает "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, что может быть сигналом готовности россиян к силовому захвату подконтрольных Украине территорий.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден, комментируя последние новости вокруг российско-украинского кризиса, отметил, что Вашингтон до сих пор верит в полномасштабную атаку РФ против Украины.

Президент США отметил, что "российские силы сохраняют силы в Беларуси для атаки на Украину с севера, включая военную авиацию и наступательные ракетные системы".

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