Папа Франциск призвал мировых лидеров искать мирный путь решени ситуации в Украине.

Папа Римский Франциск возобновил молитвы за мир в Украине на фоне напряженной ситуации на российско-украинском приграничье.

Об этом информирует издание Pope News.

Папа Франциск призвал мировых лидеров искать мирный путь решения ситуации в Украине и вокруг нее в связи с появлением в СМИ информации, что Россия может вторгнуться "в любой момент".

"В то время как большинство западных стран призывают своих граждан покинуть Украину, Папа Франциск возобновил свои молитвы за это восточноевропейское государство", - пишет издание.

Выступая в воскресенье на площади Святого Петра, Папа назвал новости по ситуации в Украине "очень тревожными". Папа Римский призвал всех на мгновение помолиться в тишине ради мира в Украине.

"Новости, которые поступают из Украины, очень тревожные. Я доверяю покровительству Девы Марии и совести политических лидеров все усилия во имя мира. Помолимся в тишине", - ответил папа Франциск.

Как писал УНИАН, в январе Папа Франциск назвал полномасштабное вторжение России в Украину "безумием" и призвал продолжать дипломатические усилия в "нормандском формате".

Угроза нападения РФ на Украину

Накануне, 11 февраля, Джо Байден в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что атака россиян на Украину может произойти "в ближайшие дни". Американский президент предупредил главу Кремля Владимира Путина о "быстром ответе" в случае наступления.

11 февраля в связи с высоким риском боевых действий ряд стран призвали своих дипломатов покинуть Украину.

Советник президента США Джейк Салливан в тот же день предположил, что вторжение России может начаться с ракетных ударов, и посоветовал американцам вслед за Байденом вылететь из Украины в течение ближайших 48 часов.

Россия назвала озвученные прогнозы США "нагнетанием ситуации" и "откровенной дезинформацией".

По данным Минобороны, Россия сосредоточила у Украины более 100 тысяч военных. Запад опасается, что эти войска РФ попытается привлечь к полномасштабному наступлению на Украину уже зимой.

США совместно с ЕС и Британией разрабатывают инструменты сдерживания аппетитов Кремля, в том числе путем введения экономических санкций. Впрочем, по последним данным прессы, об отключении страны от SWIFT речь не идет.

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