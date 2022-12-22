Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку всех, кто присоединяется к акции Light Up Ukraine.

В самую длинную ночь 2022 года более 60 самых известных локаций мира выключили свет в знак солидарности с Украиной. Они также призвали своих посетителей присоединиться к сбору на генераторы для украинских больниц.

"Такая поддержка очень важна для нас", - отметил президент Владимир Зеленский.

Он поблагодарил настоящих друзей Украины, всех, кто присоединяется к акции Light Up Ukraine.

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"Когда выключается свет - это всегда воспринимается как нечто необычное. Но когда проводишь без него четыре, десять, двадцать часов или даже дней и начинаешь привыкать к темноте - это худшее, что может произойти. Это означает, что свет - не единственное, что хотят забрать. Это посягательство на каждую часть жизни. Именно так мы живем в Украине сейчас - защищаясь от врага, который пришел нас уничтожить", - написал глава государства.

Акция Light Up Ukraine - что известно

Это символическая международная акция, которую проводят страны-партнеры Украины. В разных городах мира на некоторое время выключали подсветку знаковых зданий или локаций.

Таким образом организаторы хотели привлечь внимание на уничтожение россиянами энергетической инфраструктуры Украины и отсутствие света в домах украинцев. Также ее целью был сбор средств на закупку 1000 генераторов для украинских больниц.

В частности, на знаменитом Ниагарском водопаде на минуту выключили подсветку в знак солидарности с жителями Украины. После этого водопад был подсвечен синим и желтым цветами.

Ранее стало известно, что в польском Кракове в рамках акции "Lights for Ukraine" ежедневно с 21 декабря до 1 января на минуту будут выключать подсветку ряда достопримечательностей.

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