Таким образом всемирноизвестная туристическая локация присоединилась к акции Light Up Ukraine.

На знаменитом Ниагарском водопаде, расположенном на границе США и Канады, в ночь с 21 на 22 декабря 2022 года на минуту выключили подсветку в знак солидарности с жителями Украины.

После этого водопад был подсвечен синим и желтым. Фото были опубликованы на официальной Instagram-странице Ниагарского водопада.

Таким образом всемирноизвестная туристическая локация присоединилась к символической международной акции Light Up Ukraine, которую вчера провели страны-партнеры Украины. В разных городах мира на определенное время выключали подсветку знаковых зданий или локаций. Так организаторы хотели обратить внимание на уничтожение россиянами энергетической инфраструктуры Украины и отсутствие света в домах украинцев, а также собрать деньги на закупку 1000 генераторов для украинских больниц.

Видео дня

Как ранее сообщал УНИАН, в частности, в рамках акции в польском Кракове ежедневно с 21 декабря до 1 января 2022 года на минуту будут выключать подсветку ряда достопримечательностей.

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