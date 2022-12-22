Отмечается, что левый берег столицы - очень близок к графикам отключений.

Ситуация с электроснабжением в Киеве 22 декабря стала немного лучше. Названо районы столицы, которые страдают больше всего.

"Распределение такое: левый берег столицы - очень близок к графикам. На правом - ситуация немножко хуже, чем на левом. Но лучше, чем вчера. Куреневке и Оболони пока нелегко. Этим районам пока что подается меньше электроэнергии", - написал генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

Также он сообщил, что благодаря временным схемам удалось запитать дома, которые по времени обстрелов были без питания, "им должны подать хотя бы несколько часов света".

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"Самое важное: восстановительные работы продолжаются. И я очень благодарен тем, кто преданно возвращает свет в наши дома и держит энергетический фронт. Горжусь иметь таких коллег, горжусь быть причастным к энергетической отрасли", - добавил Коваленко.

Массовые отключения света в Киеве

Напомним, ночью 19 декабря столица выдержала несколько волн атак иранских дронов-камикадзе Shahed.

По информации Воздушных сил ВСУ, в целом той ночью над Украиной уничтожили 30 из около 35 вражеских БПЛА.

После данной атаки в Киеве значительно ухудшилась ситуация с отключениями света. Сообщалось, что от дефицита электроснабжения больше всего страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы.

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