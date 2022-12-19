На минуту между 19:00 и 19:01 будут выключать подсветку шести достопримечательностей Кракова.

В польском Кракове ежедневно с 21 декабря до 1 января на минуту будут выключать подсветку ряда достопримечательностей.

Это происходит в рамках акции "Lights for Ukraine" ("Огни для Украины") в знак солидарности с украинцами, которые страдают от отключений света в результате российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре, пишет Польское Радио.

Так, на минуту между 19:00 и 19:01 с 21 декабря по 1 января в Кракове будет выключаться подсветка Великопольского дворца, базилики Святой Марии, башни ратуши и Суконных рядов, кургана Костюшко и пешеходного моста отца Бернатека.

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Российские атаки на энергосистему Украины

Как сообщал УНИАН, с начала октября российские оккупанты совершили девять массированных ракетных атак на энергетические объекты Украины. В результате этих обстрелов повреждены все тепловые и гидроэлектростанции и 40% объектов высоковольтной сети. По всем регионам Украины происходят аварийные или плановые отключения электроэнергии.

Сегодня, 19 декабря, российские оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Всего враг выпустил 23 БПЛА, из которых 18 удалось уничтожить. Остальные попали в объекты инфраструктуры, пострадали и жилые дома.

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", в 10 областях и Киеве из-за тяжелой ситуации в энергосистеме введены графики аварийных отключений электроэнергии. В компании также предупредили, что восстановление энергоснабжения бытовым потребителям может занять длительное время.

Тем временем в компании ДТЭК Киевские электросети отметили, что энергетики в столице пытаются стабилизировать ситуацию и ближе к ночи дать напряжение для около 20% домов и переключать их поочередно.

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