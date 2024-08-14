В ЕС подчеркивают, что Украина имеет право на самооборону.

Западные лидеры поддерживают операцию ВСУ в Курской области, заявляя, что Украина имеет право на самооборону. В частности, как пишет The Telegraph, о безоговорочной поддержке украинского контрнаступления заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

"Украина имеет право на самооборону, и понятно, что они могут провести свою операцию в Курской области", - сказал Орпо.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кристен Михал также положительно оценил действия ВСУ.

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"Мы полностью поддерживаем Украину в ее различных операциях, и лично я желаю им удачи", - подчеркнул он.

Также министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на своей странице в Твиттер отметил, что международное право позволяет Украине вести оборону даже на территории агрессора.

"Российская агрессия против Украины с 2014 года уничтожила жизни миллионов невинных людей. Если мы хотим справедливого мира, а не его иллюзии, решением является ситуация, когда все армии вернутся к международно признанным границам", - написал он.

Контрнаступление ВСУ в Курской области - реакция мира

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя операцию украинских войск в Курской области, подчеркнул, что действия Украины являются оборонительными.

Вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель отметил, что ЕС полностью поддерживает борьбу народа Украины с российскими захватчиками.

Также УНИАН писал, что президент США Джо Байден впервые открыто прокомментировал события в Курской области.

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