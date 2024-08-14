Западные лидеры поддерживают операцию ВСУ в Курской области, заявляя, что Украина имеет право на самооборону. В частности, как пишет The Telegraph, о безоговорочной поддержке украинского контрнаступления заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
"Украина имеет право на самооборону, и понятно, что они могут провести свою операцию в Курской области", - сказал Орпо.
В свою очередь премьер-министр Эстонии Кристен Михал также положительно оценил действия ВСУ.
"Мы полностью поддерживаем Украину в ее различных операциях, и лично я желаю им удачи", - подчеркнул он.
Также министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на своей странице в Твиттер отметил, что международное право позволяет Украине вести оборону даже на территории агрессора.
"Российская агрессия против Украины с 2014 года уничтожила жизни миллионов невинных людей. Если мы хотим справедливого мира, а не его иллюзии, решением является ситуация, когда все армии вернутся к международно признанным границам", - написал он.
Контрнаступление ВСУ в Курской области - реакция мира
Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя операцию украинских войск в Курской области, подчеркнул, что действия Украины являются оборонительными.
Вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель отметил, что ЕС полностью поддерживает борьбу народа Украины с российскими захватчиками.
Также УНИАН писал, что президент США Джо Байден впервые открыто прокомментировал события в Курской области.