Украина имеет полное право вести войну так, чтобы как можно эффективнее парализовать Россию в ее агрессивных намерениях, подчеркнул Туск.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал операцию украинских войск в Курской области РФ. Он отметил, что действия Украины являются оборонительными.

Отвечая на пресс-брифинге на вопрос о том, не беспокоит ли членов НАТО тот факт, что вооружение, которое отправляется в Украину для обороны, используется в России для нападения, польский чиновник отметил, что "был бы очень осторожен с такими формулировками". Об этом пишет "Польское радио".

"Действия Украины являются оборонительными. То, что делают российские войска и российская авиация с территорией Украины, носит признаки геноцида и бесчеловечных преступлений. И Украина имеет полное право вести войну так, чтобы как можно эффективнее парализовать Россию в ее агрессивных намерениях", – сказал Туск.

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По его словам, Варшава и Киев поддерживают постоянный контакт на самом высоком политическом уровне. При этом добавил, что "такое нестандартное и для кого-то неожиданное изменение ситуации на фронте" его не удивило.

"Но, конечно, нет речи о консультациях, на которых кто-то в Киеве со мной договаривается, в какой день и куда кто-то двинется", – пояснил он.

Туск отметил, что позиция Польши относительно войны не изменилась. Страна продолжает поддерживать Украину "в войне, которая является войной оборонительной". Он также заверил, что Украина хорошо знает, для чего предназначено предоставленное Западом оружие.

"У меня не только впечатление, но и знание, что никакого злоупотребления доверием – нашим польским, американским, европейским – со стороны Украины нет", – констатировал Дональд Туск.

Операция в Курской области РФ: это стоит знать

С утра 6 августа продолжается операция украинских войск в Курской области РФ. По состоянию на 12 августа Украина контролирует 74 населенных пункта страны-агрессора. Об этом сообщил в докладе президенту Украины Владимиру Зеленскому главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что украинские власти заранее не предупреждали администрацию Соединенных Штатов Америки об атаке на Курскую область. В то же время, по его словам, нанесение Украиной ударов по территории РФ с применением американского оружия соответствует политике США.

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