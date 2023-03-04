Кремль доигрался своими ядерными угрозами в отношении Украины и получил "ответку" со стороны США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен устроил главе МИД РФ Сергею Лаврову настоящую порку в рамках встречи группы G20, которая состоялась 2 марта в Нью-Дели.

Как отметил писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман в рамках прямого эфира, высокопоставленный чиновник США согласился на разговор с российским дипломатом исключительно с одной целью - чтобы напомнить, что в случае нанесения ядерного удара со стороны РФ на Москву полетят американские ядерные боеголовки:

"Он пришел и сказал: "вот вы там вышли из договора о Стратегических наступательных вооружениях. Так вот объясняю, пункт первый, если вы просто с него вышли, то знайте, что теперь мы будем наращивать наше ядерное вооружение. Второе, предупреждаем вас, что вы за последнее время слишком много рассказывали о наращивании ядерного оружия.... Опять напоминаем, что в случае применения ядерного оружия, мы нанесем ответный удар по российским объектам и по Российской Федерации""

Также Шейтельман уверен, что разговор Блинкена и Лаврова не касался переговоров о мире с Украиной, ведь диалога с Путиным быть не может.

"Я думаю, что Блинкен еще раз воспользовался случаем для того, чтобы напомнить эту позицию. Я уверен, что разговор был только об этом и общался он только ради этого - для устранения ядерной угрозы. А не о переговорах, которых быть не может", - сказал он.

Последние угрозы Кремля о применении ядерного оружия

Напомним, что возможным превентивным ядерным ударом по Украине или США лидер РФ Владимир Путин грозит еще с 2022 года. Ранее он также отмечался подобной риторикой, однако на фоне военных неудач российских войск на поле боя в рамках полномасштабной войны с Украиной - усилил свои угрозы.

Как известно, "ядерные настроения" Путина поддерживает его ближайшее политическое окружение. В Кремле понимают, что новая ядерная угроза со стороны какого-либо политика равносильна очередному "бонусу" от Путина. Недавно именно таким образом свое влияние повысил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В начале этой недели он отличился новой угрозой и указал, что мир "без России" Кремлю не нужен. В своей новой статье российским СМИ он расписал свои мысли о судьбе человечества на ядерных завалах из радиации.

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