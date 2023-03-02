Россия и Китай снова заблокировали коммюнике G20, в котором говорилось об осуждении войны против Украины.

Большинство стран-членов "Большой двадцатки" (G20) решительно осудили войну в Украине, и только Россия и Китай не согласились с этим.

Об этом заявил действующий президент Индии после встречи министров иностранных дел стран-членов G20 в Нью-Дели сегодня, 2 марта, пишет Reuters.

"Резюме председателя и итоговый документ" председательствующей сейчас в G20 Индии после встречи в основном содержал формулировки, использованные в подобном заявлении, обнародованном после встречи финансовых лидеров стран "Большой двадцатки" на прошлой неделе. На том собрании также Россия и Китай не согласились с заявлениями об осуждении войны.

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Встречи предсравителей стран G20 в Индии

Как сообщал УНИАН, накануне индийский дипломат Винай Кватра заявил, что основной темой встречи глав МИД стран G20 сегодня станет развязанная Россией война против Украины. Основное внимание планировалось уделить вопросам, касающимся влияния российско-украинского "конфликта" на экономические проблемы, в частности - продовольственную и энергетическую безопасности.

Неделей ранее состоялась встреча главных финансистов стран, входящих в "Большую двадцатку". Впрочем, их встреча завершилась без совместного заявления из-за того, что Россия и Китай не соглашались с формулировками относительно войны в Украине, которая предусматривала прямое осуждение РФ за вторжение в суверенную страну. Кроме этого, Индия выступила против употребления слова "война" в коммюнике, и эта позиция была поддержана Россией.

Ранее издание Reuters со ссылкой на шестерых высокопоставленных индийских чиновников сообщило, что Индия не хочет, чтобы на G20 обсуждались дополнительные санкции в отношении России.

Напомним, участниками G20 являются такие государства, как Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Южная Корея, Мексика, Германия, Россия, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония, а также Европейский союз. В этом году Индия председательствует в G20. В 2022 году председательствующей была Индонезия, а в 2024 году это право перейдет к Бразилии.

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