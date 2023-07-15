Предварительно, причиной потери сознания стало обезвоживание из-за сильной жары.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован в отделение неотложной помощи в пригороде Тель-Авива после того, как он внезапно потерял сознание. Эту информацию изданию The Jerusalem Post подтвердили в канцелярии главы правительства.

По словам источников из медицинского центра "Шиба", куда положили Нетаньяху, премьер-министр потерял сознание, находясь дома в Кесарии, в результате чего упал и ударился головой. Сообщается также, что он испытывал боль в груди.

По прибытии в больницу Нетаньяху уже находился в полном сознании. Сообщается, что он чувствует себя хорошо и прошел диагностическую процедуру проверки состояния головного мозга. Также врачи проверили сердце политика.

Видео дня

Подробности обследования не разглашаются, но в офисе Нетаньяху журналистам ответили, что ничего необычного врачи не нашли. Первоначальная оценка указывает на обезвоживание как основной фактор, вызвавший потерю сознания.

"По рекомендации врачей премьер-министр продолжает проходить дополнительные плановые обследования", — добавили в его ведомстве.

В видео, опубликованном чуть позже, премьер-министр лично обратился к израильтянам из больницы и рассказал о случившемся.

"Вчера я провел некоторое время в Кинерете с моей женой, на солнце, без шапки и без воды. Хорошая идея", – с улыбкой заявил он.

Нетаньяху отметил, что чувствует себя хорошо и призвал соотечественников быть осторожнее в жару, которая накрыла Израиль.

Жара на планете

Не только Израиль сегодня страдает от жестокой жары. В южных европейских странах и США наблюдается экстремально жаркая погода. Сегодня в 16 городах Италии был установлен красный уровень опасности, а в калифорнийской Долине смерти прогнозируют, что столбик термометра поднимется до +54 С.

К слову, украинцев в ближайшие дни тоже ожидает значительное повышение температуры воздуха. Если в воскресенье днем воздух прогреется до умеренных 23-29° в зависимости от региона, то в понедельник дневные пиковые температуры достигнут 28-34°.

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