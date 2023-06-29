Он отметил, что его страну беспокоит возможность попадания израильского оружия в Иран.

Израиль стоит на стороне Украины, но у страны есть ограничения по оказанию военной помощи.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в интервью изданию WSJ. "Нас беспокоит возможность того, что системы, которые мы передадим ВСУ, попадут в Иран и могут быть переделаны. Мы бы столкнулись с тем, что израильские системы используются против Израиля", - сказал Нетаньяху.

Также он прокомментировал слова украинского посла в Израиле о том, что страна не выполнила обещаний относительно помощи Украине. "Прежнее правительство дало некоторые обещания, они были в процессе и не были выполнены. Но я их выполняю... Мы не нейтральны. Мы высказали свою позицию относительно Украины, но я говорю, что есть ограничения, беспокойство, которые мы имеем, и мой первый интерес... - это обеспечение безопасности единого еврейского государства", - пояснил ситуацию Нетаньяху.

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Он уточнил, что Израиль оказывает Киеву помощь для спасения жизни гражданских.

"Мы помогаем в гражданской обороне, в гражданской системе оповещения, что избавить от необходимости держать половину страны в укрытиях при каждом ракетном обстреле", - сказал глава израильского правительства.

Кроме этого, Нетаньяху прокомментировал военное сотрудничество РФ и Ирана. "Это очень тревожные отношения, тревожное партнерство, потому что они дают Ирану оружие для продвижения своих целей против Израиля... Кроме того, Иран поставляет РФ оружие, которое используется в войне в Украине со смертельным эффектом. Мы обеспокоены этим. И мы донесли до россиян нашу обеспокоенность", - отметил он.

Позиция Израиля относительно войны в Украине

С начала войны Израиль никак не помогал Украине. После критики этой позиции со стороны украинского президента Владимира Зеленского, там заявили, что гпомагают Украине гуманитарно, а оружие предоставлять не будут. Исключением являются израильские радары (для отслеживания российских ракет), которые получила Украина весной этого года.

23 июня израильский премьер Нетаньяху сказал, что в вопросах военной помощи ВСУ Израиль находится в особой ситуации, поэтому не хочет передавать свое оружие.

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