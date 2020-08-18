У Тихановской говорят, что она вернется в Беларусь

Тихановская покидать Беларусь навсегда не планировала.

Лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская может в ближайшее время вернуться в страну из Литвы, где она находится последние недели.

Об этом в эфире Эхо Москвы сообщила доверенное лицо политика Ольга Ковалькова.

Читайте такжеВ Конгрессе США отреагировали на предложение Путина о военной "помощи" режима Лукашенко "Но она не планировала отсюда (из Беларуси - УНИАН) выезжать. Поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется", - сказала она.

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская готовит официальное заявление и объявит себя победительницей президентских выборов в Беларуси.

Протесты в Беларуси: выезд Тихановской

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа - на пике массовых протестов в связи с фальсификацией выборов 9 августа.

В штабе тогда заявили, что решение политик принял под давлением центральной власти республики, обменяв таким образом себя на освобождение из-под стражи задержанной накануне начальницы штаба Марии Мороз.

Позже стало известно, что у Тихановской был неприятный разговор с представителями Центральной избирательной комиссии и силовиками, когда она пришла с жалобой в ЦИК.

Тогда же в сети появилось видео, в котором женщина призвала людей не выходить на протесты. Однако вскоре заявление Тихановской в штабе опровергли, заявив, что политик говорила эти слова под наблюдением правоохранительных органов.

Сейчас Тихановская находится в Литве, уехав в соседнюю с Беларусью страну по заранее оформленной визе.

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Автор: Яна Ставская