Тихановская собирается объявить себя новым президентом Беларуси – СМИ
00:17, 17 августа 2020Мир
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По словам прес-секретаря Тихановской, сейчас готовится соответствующее заявление.
Главная соперница Лукашенко на выборах президента надеется на поддержку Запада / Фото REUTERS
Светлана Тихановская готовит официальное заявление и объявит себя победительницей президентских выборов в Беларуси.
О подготовке заявления Тихановской сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина в комментарии Rzeczpospolita.
"Сейчас готовится соответствующее заявление. Мы ожидаем, что Запад примет выбор народа Беларуси и признает победу Тихановской", - сказала Красулина.
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Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
- В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.
- В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвала Минск остановить насилие.
- 16 августа оппозиция анонсировала проведение самого масштабного марша свободы в истории Беларуси. В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.
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