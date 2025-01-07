Подразделения Сухопутных войск перебросили в четыре района.

В период с 23 декабря по 5 января Беларусь нарастила военное присутствие в украинском приграничье.

К такому выводу пришла команда мониторингового OSINT-проекта Беларуски Гаюн. Как сообщается в их Telegram-канале, в течение этого времени была зафиксирована переброска военных сил и прибытие российского военно-транспортного самолета Ил-76:

"Подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Беларусь были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы".

Угроза с территории Беларуси

Как известно, с начала полномасштабной войны самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что для его страны якобы существует угроза вторжения.

Видео дня

В начале декабря на территории бывшего 41-го авиационного полигона, недалеко от украинской границы, состоялись испытания новой зенитной управляемой ракеты для комплекса "Бук-МБ2".

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