Беларусский диктатор сделал ряд заявлений об Украине и Владимире Зеленском.

"Президент" Беларуси Александр Лукашенко вновь обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он втягивает Беларусь в войну.

"Этот маленький островок [Беларусь] (не такой уж и маленький, как я считаю, но островок) — мирный. И вы знаете, им же жмет. Там жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. Чего он вякает, чего ему не хватает?", — заявил Лукашенко в храме св. Николая Чудотворца, передает Reformation.

Кроме того, так называемый президент Беларуси заявил, что "такая диктатура, как в Беларуси, будет лучше, чем такая демократия, как в Украине".

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При этом Лукашенко подчеркнул, что если Беларусь все же будет втянута в войну, то она может не выдержать, как государство. Из-за этого он и подходит к таким вопросам с "терпением и настойчивостью".

"Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять. Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Нам надо выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться", — добавил он.

Другие заявления Лукашенко

Ранее УНИАН сообщал, что Лукашенко якобы не извинялся перед Владимиром Зеленским за то, что война России против Украины началась, в том числе и с беларусской территории. "Извиняться нам не за что. Прежде всего потому, что Украина, как мы помним, первой ввела санкции против Беларуси, побежав даже впереди Америки и всего Запада", — сказала пресс-секретарь Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко недавно заявлял о том, что в Беларусь поступит около 10 единиц ракетного комплекса "Орешник".

"Пока десяток, а потом посмотрим", - сказал он.

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