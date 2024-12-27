Белорусский диктатор рассказал, что такое количество будет получено на первом этапе.

Беларусь получит от РФ десять ракетных комплексов "Орешник". Об этом заявил Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Он рассказал, что такое количество будет получено на первом этапе. А потом Кремль отправит Лукашенко еще несколько таких систем. "Пока десяток, а потом посмотрим. Если у россиян будет желание больше их разместить, мы разместим их больше", - сказал он.

Лукашенко и война в Украине

Лукашенко всячески поддерживает режим своего дружка Путина. С начала полномасштабного вторжения Лукашенко разрешил российским войскам наступать на Украину из Беларуси.

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А 10 декабря Лукашенко заявил, что ввез в страну несколько десятков ядерных боеголовок, и заверил, что он не шутит. Диктатор рассказал, что завез "не один десяток" штук ядерных боеголовок, и подчеркнул, что это не шутка.

Путин и его "Орешник"

Российский диктатор Путин зациклился на баллистической ракете "Орешник" как части неядерного сдерживания. Такое мнение высказали аналитики Института по изучению войны. Они отметили, что это сдерживание одновременно направлено на то, чтобы заставить Запад принять решения, выгодные РФ, и предоставить Путину отход от его неудачной риторики о бряцании ядерным оружием. По мнению аналитиков, Путин часто говорил о своем "Орешнике", преследуя несколько целей. Во-первых, чтобы вызвать страх и неопределенность в отношении вреда, который может нанести "Орешник", а во-вторых, чтобы оказать давление на партнеров Украины, чтобы ограничить украинские удары по военным целям в России с помощью западного оружия.

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