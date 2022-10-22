В прошлом году Путин руками Лукашенко уже устраивал миграционнй кризис на границе с Польшей.

С 1 октября аэропорт в Калининграде открыт для рейсов из всех стран мира и работает в модусе Open Skies. Это, по мнению экспертов, можно считать подготовкой РФ к переправе сирийских беженцев в страны Евросоюза.

Об этом пишет BILD.

В настоящее время авиакомпании из "дружественных стран", например, Сирии, Турции и Беларуси, могли совершать посадку в Калининграде.

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Аналитики вспомнили, что год назад Лукашенко переправлял беженцев с Ближнего Востока через польскую границу с целью дестабилизации ЕС.

По словам эксперта польского института Strategy & Future Марека Буджича, "Россия готовит много инструментов, которые она может задействовать против Евросоюза".

"Первый шаг – это ракетный террор против украинских граждан, чтобы начать новую миграционную волну из Украины в Польшу. Если удастся одновременно инициировать вторую волну из Калининграда в Польшу, Россия может усилить это давление", – считает эксперт.

Беженцы на границе ЕС 2021 года

Осенью 2021 года сирийские беженцы штурмовали польскую границу. Тогда польськие, эстонские и литовские власти обвинили режим Лукашенко в "гибридной атаке" на Евросоюз в ответ на очередной пакет санкций против Беларуси. СМИ писали, что к транспортировке нелегалов причастны и российские авиалинии.

Война в Украине: главные новости

Уже несколько месяцев продолжается контрнаступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины. Сейчас под оккупацией России находится всего 32 населенных пункта на Харьковщине. Вместе с тем ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.

В общем, по словам Владимира Зеленского, на востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия, ВСУ сохраняют инициативу.

В связи с военными поражениями Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления, по словам украинского президента, оказалось более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

В ответ коллаборанты вывозят на левый берег Херсона свои семьи и "органы власти", оккупанты вынуждают "эвакуироваться" местных жителей, прикрываясь ими как "щитом" для вывоза техники и наворованного имущества.

С 10 октября Россия начала совершать массированные ракетные удары с помощью иранских БПЛА на объекты критической инфраструктуры украинских городов. Сегодня, 22 октября, РФ нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре Украины. Обесточены Кировоградская, Ривненская, Хмельницкая, Волынская области.

Чтобы достичь каких-либо локальных "побед", российские войска продолжают бессмысленные штурмы Бахмута и Соледара Донецкой области.

По мнению отдельных экспертов, в сентябре 2022 года наступила новая фаза российско-украинской войны. Сейчас противник пытается закрепиться на Запорожском направлении.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже более 67 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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