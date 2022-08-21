НАТО адекватно отреагирует в случае, если со стороны Калининградской области в результате поставок Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" возникнет вооруженная угроза.
Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, пишет агентство PAP.
"Мы – как государство восточного фланга НАТО – это вполне осознаем, поэтому наши действия (по консультациям с нашими союзниками и со штаб-квартирой НАТО) являются и в дальнейшем будут адекватны угрозам и действиям РФ в Калининградской области", - сказал он.
Варшава коммуницирует по этому поводу, в частности, с президентом США Джо Байденом.
Если же появится угроза, то альянс применит статью 5 устава НАТО по формуле "один за всех – и все за одного".
"Поэтому мы в абсолютной безопасности, когда речь идет обо всех вопросах, связанных с внешними угрозами для Республики Польша", - добавил Скуркевич.
Накануне Россия перебросила три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области.
В Минобороны РФ утверждают, что "Кинжалы" невидимы и неуязвимы для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника".
Отмечается, что МиГ-31 в указанном районе будут круглосуточно нести боевое дежурство.