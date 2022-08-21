Резервы России в Калининградской области сильно истощены из-за войны на Украине.

НАТО адекватно отреагирует в случае, если со стороны Калининградской области в результате поставок Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" возникнет вооруженная угроза.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, пишет агентство PAP.

"Мы – как государство восточного фланга НАТО – это вполне осознаем, поэтому наши действия (по консультациям с нашими союзниками и со штаб-квартирой НАТО) являются и в дальнейшем будут адекватны угрозам и действиям РФ в Калининградской области", - сказал он.

Варшава коммуницирует по этому поводу, в частности, с президентом США Джо Байденом.

Если же появится угроза, то альянс применит статью 5 устава НАТО по формуле "один за всех – и все за одного".

"Поэтому мы в абсолютной безопасности, когда речь идет обо всех вопросах, связанных с внешними угрозами для Республики Польша", - добавил Скуркевич.

Накануне Россия перебросила три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области.

В Минобороны РФ утверждают, что "Кинжалы" невидимы и неуязвимы для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника".

Отмечается, что МиГ-31 в указанном районе будут круглосуточно нести боевое дежурство.

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