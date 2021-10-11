Американские ученые обнаружили у малыша бугорчатой черепахи две головы и шесть лап.

В американском штате Массачусетс обнаружили необычного черепашонка - с двумя головами и шестью лапами.

О необычной находке сообщили в центре дикой природы Cape Cod.

Детенышу пресноводной бугорчатой черепахи лишь две недели, но он чувствует себя хорошо - рептилия хорошо питается. Ее кормят червями и гранулированным кормом - малыш набирает вес с каждым днем.

Зоозащитники собирались дождаться вылупления черепашонка, чтобы весной выпустить его в естественную среду обитания.

В центре планируют продолжать наблюдение за сиамскими близнецами, чтобы убедиться в том что они способны контролировать свои ноги и могут координировать плавание, чтобы правильно дышать.

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Ученые отмечают, что бицефалия, или двухглавость - это редкая аномалия, которая может возникать как из-за генетических факторов, так и из-за факторов окружающей среды, влияющих на развитие эмбриона.

Ранее УНИАН уже сообщал о похожей находке - во время проверки гнезд морских черепах в Северной Каролине биологи нашли двухголового детеныша черепахи.

Автор: Станислав Кожемякин