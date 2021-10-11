В американском штате Массачусетс обнаружили необычного черепашонка - с двумя головами и шестью лапами.
О необычной находке сообщили в центре дикой природы Cape Cod.
Детенышу пресноводной бугорчатой черепахи лишь две недели, но он чувствует себя хорошо - рептилия хорошо питается. Ее кормят червями и гранулированным кормом - малыш набирает вес с каждым днем.
Зоозащитники собирались дождаться вылупления черепашонка, чтобы весной выпустить его в естественную среду обитания.
В центре планируют продолжать наблюдение за сиамскими близнецами, чтобы убедиться в том что они способны контролировать свои ноги и могут координировать плавание, чтобы правильно дышать.
Читайте такжеВесь пляж был в шоке: в Италии на глазах отдыхающих родились десятки черепах (видео)Через четыре недели эксперты проведут компьютерную томографию, чтобы понять, как на самом деле работает мозг таких рептилий.
Ученые отмечают, что бицефалия, или двухглавость - это редкая аномалия, которая может возникать как из-за генетических факторов, так и из-за факторов окружающей среды, влияющих на развитие эмбриона.
Ранее УНИАН уже сообщал о похожей находке - во время проверки гнезд морских черепах в Северной Каролине биологи нашли двухголового детеныша черепахи.