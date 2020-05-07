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Медработник - супергерой: в английской больнице нашли новую картину Бэнкси (фото)

01:22, 07 мая 2020
Мир
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В английской больнице нашли новую картину Бэнкси / Фото: instagram.com/banksy

Монохромную работу размером 1 квадратный метр вывесили в фойе больницы возле отделения скорой помощи, сообщает BBC News.

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На ней изображен мальчик, который играется игрушкой медсестрой-супергероем возле мусорной корзины, в которой лежат модели Бэтмена и Спайдермена.

Художник оставил записку работникам больницы, в которой написано: "Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это немного добавит красок этому месту, даже несмотря на то что она черно-белая".

. . Game Changer

Сообщение, распространенный Banksy (@banksy)

Как сообщал ранее УНИАН, накануне Бэнкси превратил собственную ванную комнату в арт-объект. Уборная превратилась в сборище рисованных крыс, которые якобы взаимодействуют с реальными предметами.

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