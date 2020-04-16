Крысы на карантине: художник Бэнкси превратил свою ванную в арт-объект (фото)
07:32, 16 апреля 2020Курьёзы
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Ванная художника превратилась в сборище рисованных крыс, которые якобы взаимодействуют с реальными предметами.
Фото: Бэнкси/Instagram
Известный уличный художник Бэнкси превратил собственную ванную комнату в арт-объект.
Фотографии своего нового шедевра Бэнкси опубликовал в Instagram.
Ванная превратилась в сборище рисованных крыс, которые якобы взаимодействуют с реальными предметами.
Фото: Бэнкси/Instagram
Фото: Бэнкси/Instagram
Как сообщал УНИАН, накануне Дня всех влюбленных в Бристоле, на юго-западе Великобритании, появилось новое граффити уличного художника Бэнкси. На нем девочка стреляет из рогатки, а на стене «расплывается» красное пятно из цветов.
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