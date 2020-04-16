Крысы на карантине: художник Бэнкси превратил свою ванную в арт-объект (фото)

Ванная художника превратилась в сборище рисованных крыс, которые якобы взаимодействуют с реальными предметами.

Известный уличный художник Бэнкси превратил собственную ванную комнату в арт-объект. Фотографии своего нового шедевра Бэнкси опубликовал в Instagram. Ванная превратилась в сборище рисованных крыс, которые якобы взаимодействуют с реальными предметами. Как сообщал УНИАН, накануне Дня всех влюбленных в Бристоле, на юго-западе Великобритании, появилось новое граффити уличного художника Бэнкси. На нем девочка стреляет из рогатки, а на стене «расплывается» красное пятно из цветов.

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