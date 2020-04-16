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Крысы на карантине: художник Бэнкси превратил свою ванную в арт-объект (фото)

07:32, 16 апреля 2020
Курьёзы
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 Фото: Бэнкси/Instagram

Фотографии своего нового шедевра Бэнкси опубликовал в Instagram.

Ванная превратилась в сборище рисованных крыс, которые якобы взаимодействуют с реальными предметами.

Фото: Бэнкси/Instagram
Фото: Бэнкси/Instagram

Как сообщал УНИАН, накануне Дня всех влюбленных в Бристоле, на юго-западе Великобритании, появилось новое граффити уличного художника Бэнкси. На нем девочка стреляет из рогатки, а на стене «расплывается» красное пятно из цветов.

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