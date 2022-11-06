Основанием для вызова отмечается "вручение мобилизационного предписания и уточнение учетных данных".

Граждане Беларуси начали получать повестки с требованием прибыть в военкомат "для вручения мобилизационного предписания и уточнения учетных данных".

Официально мобилизационных мероприятий в Беларуси не объявляли, подчеркнул офицер ВСУ и блогер Анаталий Штефан "Штирлиц". Впрочем, военный не исключает, что режим самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко по требованию Кремля может начать скрытую мобилизацию.

"Белорусам начали присылать повестки. Картофельный фюрер решил тихо начать мобилизацию по приказу Путлера? Чего молчите, белорусы?" - написал Штефан.

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Неизвестно, насколько массовой является рассылка повесток в Беларуси.

Война России против Украины и участие в ней Беларуси - важнейшие новости

Власти Беларуси РФ предоставила свою территорию для осуществления широкомасштабного вторжения на украинскую землю 24 февраля. Враги также не раз обстреливали Украину с белорусской территории из различного вооружения.

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко лишь в начале октября признал причастность белорусской стороны к боевым действиям в Украине.

10 октября он объявил о развертывании совместной группировки войск Беларуси и России, а затем на белорусскую землю прибыли российские мобилизованные.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что по состоянию на конец октября угрозы повторного вторжения в Украину с белорусской территории нет, но ситуация может быстро измениться, когда наши воины освободят Херсон.

Стоит отметить, что в Беларуси еще 29 апреля было объявлено о начале "военных учений". В конце октября власти страны снова их продолжила.

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