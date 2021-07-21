Мужчину продержали за решеткой три дня, а потом назначили еще 15 суток ареста.

В Минске силовики задержали 58-летнего местного жителя Сергея прямо на поминках его матери. Поводом стало то, что за два месяца до этого слушал в своей машине песню "Перемен" Виктора Цоя.

Как сообщает правозащитный центр "Вясна", задержание состоялось в конце июня. Мужчина сидел за поминальным столом, когда ему позвонил сын и сказал, что кто-то поцарапал его машину, и нужно выйти во двор. Там его уже ждали силовики. Сергея отвезли в райотдел и составили на него протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 23-24 Кодекса РБ об Административных Правонарушениях).

По версии силовиков, 1 мая минчанин слушал "протестную песню" в своем автомобиле и скандировал лозунг оппозиции "Жыве Беларусь". При этом единственным "доказательством" были показания милиционера на суде, а все остальные материалы дела указывают на непричастность мужчины к "правонарушению".

Тем не менее мужчину продержали за решеткой три дня, а потом отпустили до суда. Судья же назначил Сергею 15 суток ареста.

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Протесты в Беларуси

Протесты против режима Лукашенко продолжаются в Беларуси с августа прошлого года, поскольку оппозиция не признала результатов выборов президента, указав на фальсификации. Режим жестоко разгоняет протесты и репрессирует протестующих.

В июле заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек объявил начало полномасштабной операции по установлению лиц, которые входят в "деструктивные чаты".

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, участники этих Telegram-каналов деанонимизированы, их личности установлены. Сейчас происходит широкомасштабная операция по расчистке радикально настроенных лиц", – заявил он.

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Автор: Дмитрий Захаров