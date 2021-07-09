Белорусские силовики устанавливают лиц, ведущих Telegram-чаты.

Заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек объявил начало полномасштабной операции по установлению лиц, которые входят в "деструктивные чаты".

Об этом он заявил в эфире Беларусь 1.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, участники этих Telegram-каналов деанонимизированы, их личности установлены. Сейчас происходит широкомасштабная операция по расчистке радикально настроенных лиц", – заявил он.

КГБ проводит неотложные следственные и иные процессуальные действия, проверяется причастность каждого участника к совершению преступлений.

"Дело пошло. Мы уже точно можем сказать, виновники по новому указу президента Республики Беларусь понесут ответственность", – добавил Бычек.

Читайте такжеВ Беларуси заблокировали сайт "Наша Нива", главреда задержали, а сотрудников обыскалиВ КГБ утверждают, что "подбором и отбором кадров" в чатах занимались "иностранные кураторы".

2 июля Александр Лукашенко заявил, что в стране закончили "масштабную антитеррористическую операцию" и пообещал позже рассказать все подробности.

Он также добавил, что претензии будут предъявлены "уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии... но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии".

Политические преследования в Беларуси продолжаются с лета 2020 года – когда города республики всколыхнула волна протестов. Участники акций требовали пересчета голосов за кандидатов в президенты, поскольку считали объявленные ЦИК результаты сфабрикованными.

Однако Лукашенко прибег к силовому разгону митингов, в частности жестким задержаниям и убийствам демонстрантов, подавив в итоге протестное настроение граждан.

Ряд стран мира осудили действия Лукашенко (в том числе и Украина) и ввели санкции против лиц, ответственных за преступления. За Лукашенко не признают статуса президента.

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Автор: Яна Ставская