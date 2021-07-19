Шевченко вышел на сцену вместе с композитором Николо Петрашем.

Народный депутат Евгений Шевченко, который неоднократно кичился своей дружбой с Александром Лукашенко, снова отличился. Он вместе с композитором Николо Петрашем спел на сцене музыкального фестиваля "Славянский базар".

Соответствующее видео опубликовал Петраш в Facebook.

"Милая Беларусь! Спасибо! Всегда, когда были дни Украины на "Славянском базаре", меня вычеркивали... и не брали с украинской делегацией, хотя назывались друзьями. Но всему свое время. И это время пришло", - написал Петраш.

Шевченко и Петращ спели дуэтом на фестивале лирическую песню "Четыре времени года". После номера украинский нардеп поблагодарил Лукашенко. Кроме того, политик обратился к зрителям на фестивале и поблагодарил их за внимание от имени Украины.

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Также Шевченко подарил одному из исполнителей приз "зрительских симпатий" от украинского народа.

Позже такое же видео обнародовал в соцсети и сам Шевченко.

Справка. Музыкальный фестиваль "Славянский базар" в 2021 году проходит в белорусском Витебске. В этом году исполняется 30 лет фестивалю. Ранее в нем участвовали так же исполнители из Украины.

Скандалы нардепа Шевченко

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко попросил Александра Лукашенко вакцинировать украинцев в Беларуси.

28 мая Александр Лукашенко угрожал разместить на границах Республики палаточные городки для вакцинации туристов российским препаратом.

Ряд стран мира, в том числе и Украина, не признают за Лукашенко в статусе президента. Летом 2020 года Беларусь всколыхнула волна протестов против фальсификации выборов главы государства, которые были жестко подавлены аппаратом Лукашенко. Политические преследования в стране продолжаются до сих пор.

20 апреля Евгений Шевченко встретился с Лукашенко в Минске. В мае его исключили из фракции "Слуга народа".

2 июля стало известно о новом скандале, в который угодил нардеп Шевченко. Политик перекрыл выезд для авто возле здания Верховной Рады, а после нахамил сотруднице Аппарата парламента.

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Автор: Анастасия Горбачева