Российская техника двигалась от Чернобыльской зоны вглубь страны.

В Беларуси заметили около 100 единиц российской техники, которая двигалась от Чернобыльской зоны вглубь страны.

Об этом сообщил белорусский журналист и фотограф, основатель проекта MotolkoHelp Антон Мотолько в Twitter.

"Со стороны Чернобыльской зоны в сторону Брагина по трассе Р-35 двигалась колонна из около 100 единиц техники Вооруженных сил России с пометкой V", - написал он.

По его словам, в колонне была реактивная система залпового огня "Град", грузовики "КамАЗ" и "Урал", а также МТ-ЛБ (БТР).

Как сообщал УНИАН, сегодня украинские разведчики опубликовали данные 106 белорусских военнослужащих. ОбнародованНый PDF-файл содержит фамилии, имена и отчества, фото, воинские звания, должности, идентификационные номера, адреса регистрации/проживания, контактные телефоны, марки и номера авто в собственности.

Кроме этого, стало известно, что российские оккупанты обстреливают украинские города с аэропорта в белорусском Бресте. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.

При этом Денисенко сейчас оценивает угрозу участия белорусских войск как низкую. "Наступление из Беларуси уже фактически идет, только не белорусской армии. Более того, россияне начали использовать Брестский аэропорт, с которого начинаются обстрелы наших территорий", - сказал советник главы МВД.

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