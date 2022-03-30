Такой шаг позволит заблокировать любые поставки в страну-агрессора.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что сейчас Украина проводит переговоры по блокированию любых поставок в страну-агрессора и страны-партнеры рассматривают возможность одновременного закрытия границ Беларуси и России.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Мы проводим переговоры с Министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы полностью закрыть границы, даже если решение не будет принято на уровне Европейского Союза. Границы между Польшей и Беларусью", - сообщил Дещица.

Он добавил, что на данный момент польские партнеры ведут переговоры с соседями: с Литвой, Латвией и Эстонией, и Украина тоже обратилась к этим странам относительно одновременного закрытия границ.

"На данный момент, пока что наши польские партнеры ведут переговоры с соседями: с Литвой, Латвией и Эстонией, и мы также обратились к этим странам, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы для Беларуси и России. Я думаю, что такое решение будет принято, тогда не надо будет ждать этого решения от ЕС и заблокируем полностью любые поставки в Россию", - сказал Дещица.

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