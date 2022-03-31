Стороны договорились продолжать скоординированные усилия с целью изолировать Российскую Федерацию на мировой арене.

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила с представителями Франции, Германии, Италии и Великобритании введение дополнительных санкций против России и Беларуси с целью их международной изоляции.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, сообщает Голос Америки.

По его словам, в беседе участвовали генеральные секретари МИД Франции, Италии, ФРГ и заместитель министра иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

"Группа обсудила дальнейшие меры по привлечению Российской Федерации и Беларуси к ответственности за эту войну, начатую по их желанию, а также необходимость того, чтобы все страны, включая КНР, воздерживались от оказания материальной поддержки России", - говорится в заявлении.

Кроме того, стороны подчеркнули "ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в Украине" и обсудили последствия военного конфликта "для глобальной продовольственной безопасности".

"Стороны договорились продолжать скоординированные усилия с целью изолировать Российскую Федерацию на мировой арене", - отмечается в заявлении.

Шерман также "подтвердила поддержку Соединенными Штатами дипломатических усилий Украины по достижению прекращения огня".

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