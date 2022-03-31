Наступление из Беларуси уже фактически идет, подчеркнул советник министра внутренних дел.

Российские оккупанты обстреливают украинские города из аэропорта в Бресте (Беларусь).

Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.

При этом Денисенко сейчас оценивает угрозу участия белорусских войск как низкую.

"Наступление из Беларуси уже фактически идет, только не белорусской армии. Более того, россияне начали использовать Брестский аэропорт, с которого начинаются обстрелы наших территорий", - сказал советник главы МВД.

С начала вторжения России режим Лукашенко предоставил территорию Беларуси в полное пользование оккупантами. Именно с белорусских полигонов происходят массовые пуски ракет по гражданским и военным объектам украинских городов.

Сам Лукашенко неоднократно избегал прямого ответа, будут ли воевать белорусские войска в Украине.

ЕС признал Беларусь соучастником агрессии РФ против Украины.

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