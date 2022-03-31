Украинские разведчики призвали белорусских военных отказаться от участия в преступной агрессии России.

Украинские разведчики опубликовали данные 106 белорусских военнослужащих.

"Каждый украинец и белорус должен знать их имена! Главное управление разведки Украины получило персональные данные на отдельных военнослужащих (106 человек) 38 десантно-штурмовой бригады (в/ч 92616, г. Брест) Вооруженных сил Республики Беларусь. Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины.

Обнародованный PDF-файл содержит фамилии, имена и отчества, фото, воинские звания, должности, идентификационные номера, адреса регистрации/проживания, контактные телефоны, марки и номера авто в собственности.

Ведомство также использовало хештег #ОкупантиРФ и отметило, что это не ошибка, ведь, по мнению разведки, Беларуси как государства уже не существует: "Это все одна орда РФ".

В то же время на своем сайте ГУ разведки сообщило, что Украина никогда не представляла угрозы, не планировала и в дальнейшем не планирует никаких агрессивных действий в отношении Беларуси.

"Военная разведка Украины обращается к военнослужащим белорусских вооруженных сил и призывает их отказаться от участия в преступной агрессии России против нашей страны. Совершаемые каждый день оккупантами преступления против мирного населения, в т.ч. против ни в чем не повинных детей и женщин, не имеют ничего общего с воинской доблестью, офицерской честью и долгом перед вашей отчизной - Беларусью. Также уверяем вас, что мы располагаем полными персональными данными всех военнослужащих, а также их родственников, из состава подразделений Вооруженных сил Беларуси, которых пытаются втянуть в позорную, чужую для них и заведомо проигрышную войну против Украины", - отметило ведомство.

Как сообщал УНИАН, по мнению советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, Беларусь не вступит в войну против Украины на стороне РФ, поскольку более 60% солдат и офицеров категорически против военной операции. Россияне отчаялись в попытке усилиться за счет белорусов.

Тем временем белорусский батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав Вооруженных сил Украины, а бойцы приняли присягу.

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