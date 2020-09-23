Путин и Лукашенко постараются имитировать диалог с протестующими, чтобы затягивать время.

Тайная инаугурация Александра Лукашенко состоялась с «политического благословения» Владимира Путина во время встречи в Сочи.

Об этом в эфире Украина 24 заявила политолог Юлия Осмоловская.

Читайте такжеВ сети появилось видео сегодняшней присяги Лукашенко

Эксперт утверждает, что белорусский глава захочет легализовать себя как президента как можно быстрее, тогда как любые публичные мероприятия могут спровоцировать очередную волну протестов.

Встреча с Путиным была для Лукашенко определяющей.

"Можно считать, что во время этой встречи господин Лукашенко получил политическое благословение господина Путина идти по этому пути", – предположила Осмоловская.

Эксперт считает, что Путин и Лукашенко будут пытаться имитировать диалог с протестующими, чтобы затягивать время.

Инаугурация Лукашенко: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская