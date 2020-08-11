В Евросоюзе готовят ответ на репрессии и аресты в Беларуси

В ЕС подчеркнули, что насильственные репрессии и аресты мирных протестующих в Беларуси должны прекратиться.

В Европейском Союзе готовят ответ на репрессии и аресты в Беларуси, которые начались в ночь с 9 на 10 августа после голосования на президентских выборах.

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Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в микроблоге Twitter.

«Внимательно отслеживаем события и работаем над ответом Евроосюза и заявлением 27 стран в рамках Совета ЕС на уровне министров иностранных дел», - подчеркнул Боррель.

Также высокий представитель ЕС отметил, что насильственные репрессии и аресты мирных протестующих в Беларуси должны прекратиться.

«Белорусский народ имеет право на демократию и свободные и демократические выборы», - подчеркнул Боррель.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

Позже в ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержано около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим.

В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

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