В Евросоюзе готовят ответ на репрессии и аресты в Беларуси
В Европейском Союзе готовят ответ на репрессии и аресты в Беларуси, которые начались в ночь с 9 на 10 августа после голосования на президентских выборах.
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Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в микроблоге Twitter.
«Внимательно отслеживаем события и работаем над ответом Евроосюза и заявлением 27 стран в рамках Совета ЕС на уровне министров иностранных дел», - подчеркнул Боррель.
Также высокий представитель ЕС отметил, что насильственные репрессии и аресты мирных протестующих в Беларуси должны прекратиться.
«Белорусский народ имеет право на демократию и свободные и демократические выборы», - подчеркнул Боррель.
Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.
- Позже в ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- По данным правозащитников, задержано около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых.
- В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим.
- В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
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