Следственный комитет страны отказался освободить её под залог.

В Беларуси члену президиума оппозиционного Координационного совета Марии Колесниковой продлили арест на два месяца, до 8 января.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу штаба экс-претендента на пост президента страны Виктора Бабарико, также находящегося под стражей.

Ранее в пятницу адвокат Людмила Казак, представляющая интересы Колесниковой, рассказала, что Следственный комитет отказался освободить её подзащитную под залог.

Колесникову вместе с другим арестованным членом президиума Координационного совета, адвокатом Максимом Знаком обвиняют в призывах к действиям, наносящим ущерб национальной безопасности и суверенитету Беларуси. Местные правозащитники признали их политзаключенными.

Арест Колесниковой

Колесникова находится под стражей с 8 сентября. Её задержали на белорусско-украинской границе. По словам сторонников оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которые были очевидцами событий, на границе Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности, из Литвы, Польши и Украины. При этом он назвал Украину "форпостом политических провокаций".

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Автор: Тамара Отовская