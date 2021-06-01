Одной из его жертв был 11-летний мальчик, чье тело растворили в кислоте.

Бывший главарь сицилийской мафии Джованни Бруска сегодня вышел из тюрьмы. Он признался в убийстве более 100 человек включительно с бывшим прокурором Италии Джованни Фальконе, который занимался преследованием преступных кланов.

Однако, Бруска стал информатором и помог итальянским прокурорам арестовать других преступников. Поэтому теперь его освободили после 25 лет за решеткой, - пишет BBC. И это вызвало возмущение родственников его жертв в Италии. В течение четырех лет Бруска должен будет соблюдать режим условно-досрочного освобождения.

Кто такой Джованни Бруска?

64-летний экс-преступник был одным из ключевых лидеров сицилийской мафии "Коза Ностра". В 1992 году он совершил одно из самых громких убийств в Италии, заложив взрывчатку на дороге близ Палермо. Бомба убила известного борца с мафией Джованни Фальконе, который проезжал по этой дороге на автомобиле. Жена и трое охранников прокурора тоже погибли.

Читайте такжеРазыскиваемый мафиози из Италии разоблачил себя через кулинарные видео на YouTubeЧерез два месяца был убит также коллега Фальконе - Паоло Борселлино. Это потрясло Италию и привело к введению новых жестких законов для борьбы с мафией. Бруска признался в своей причастности к более чем 100 убийств. Одним из самых жестоких из них было убийство Джузеппе Ди Маттео, 11-летнего сына другого мафиози, предавшего Бруску. Парня похитили и пытали, прежде чем задушить. Его тело растворили в кислоте. Поэтому семья не смогла похоронить парня.

Бруску арестовали в 1996 году. Тогда он согласился стать государственным свидетелем, чтобы сократить свой тюремный срок. Экс-главарь мафии помог следователям отследить других гангстеров, ответственных за несколько нападений в 1980-х и 1990-х годах.

Реакция в Италии

Освобождение Бруски разозлило родственников его жертв. Жена одного из погибших охранников Фальконе Тина Монтинаро сказала, что она возмущена выходом экс-главаря мафии на свободу.

Это государство против нас. После 29 лет мы до сих пор не знаем правду о той бойне. А Джованни Бруска, мужчина, уничтоживший мою семью, теперь свободен", - сказала Монтинаро.

Мария Фальконе, сестра погибшего итальянского прокурора, сказала, что ее "расстроили " новости. Но закон дал право Бруске покинуть тюрьму. Несколько итальянских политиков тоже осудили освобождение бывшего главаря мафии.

Читайте такжеForeign Policy: Мафия захватывает власть по всему миру благодаря COVID-19"После 25 лет в тюрьме босс мафии Джованни Бруска - свободный человек. Это не та "справедливость", которую заслужили итальянцы", - сказал лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини.

"Это удар в живот, который не дает дышать", - сказал лидер лево-центристской Демократической партии Энрико Летта.

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Перевод: Лесь Дымань