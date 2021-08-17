Президент США Джо Байден распорядился выделить до $500 млн для помощи афганским беженцам.
Об этом говорится в соответствующем в меморандуме. Перед этим Байден сообщил, что США расширят доступ для беженцев, чтобы охватить уязвимые группы афганцев, которые работали на посольство, негосударственные организации США и в американских новостных агентствах.
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В меморандуме на сайте Белого дома сказано, что средства (не более $500 млн) направят на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане, передает kommersant.
Ситуация в Афганистане
15 августа движение "Талибан" вошло в Кабул. Его члены не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти.
В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны.
Джо Байден о ситуации в Афганистане
Джо Байден считает, что власти Афганистана сдались в борьбе с движением "Талибан", несмотря на мощную поддержку со стороны США. Также он отметил, что не жалеет о решении вывести американские войскаиз Афганистана.