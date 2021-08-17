Он раскритиковал афганское правительство и армию.

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал захват власти в Афганистане талибами.

Трансляцию его выступления вел The Guardian.

Байден признал, что мир сейчас видит "стремительный крах" афганского правительства, но заявил, что не жалеет о решении вывести все войска США из страны.

"Я полностью поддерживаю свое решение. Я на собственном горьком опыте убедился, что никогда не было подходящего времени для вывода американских войск", - отметил президент США.

Читайте такжеСоветник Байдена раскритиковал военных Афганистана за отказ защищать странуБайден отметил, что он и его команда национальной безопасности "ясно осознавали риски", связанные с уходом из Афганистана.

Президент раскритиковал афганское правительство за бегство из страны и афганские войска за отказ должным образом защитить свою родину. По его словам, это доказывает, что выведение войск было правильным решением.

"Это неправильно - приказывать американским войскам активизироваться, в то время как собственные вооруженные силы Афганистана этого не делают", - сказал Байден.

Он подчеркнул, что они дадут "быстрый и решительный" ответ, если талибы нападут на граждан США или попытаются сорвать усилия по эвакуации в Кабуле.

"В случае необходимости мы будем защищать наш народ с сокрушительной силой", - сказал Байден.

Также президент сказал, что после эвакуации США приступят к завершению своей миссии по выводу войск.

"События, которые мы наблюдаем сейчас, являются печальным доказательством того, что никакая военная сила никогда не сможет создать стабильный, единый и безопасный Афганистан", - подчеркнул Байден.

Также он отметил, что Россия и Китай хотели бы, чтобы США продолжали тратить ресурсы на Афганистан.

"Я не могу и не буду просить наши войска бесконечно воевать в гражданской войне в другой стране", - добавил он.

Biden says he takes "my share of responsibly" for what is happening Afghanistan: "I'm deeply saddened by the facts we now face, but I do not regret my decision... I cannot and will not ask our troops to fight on endlessly in another country's civil war." https://t.co/almuVAk3AWpic.twitter.com/xJicyWQTTu — CBS News (@CBSNews) August 16, 2021

Ситуация в Афганистане

Как сообщал УНИАН, 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступают на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Автор: Людмила Жерновская