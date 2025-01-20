Президент США заявил, что чиновники "подвергались угрозам и запугиваниям за добросовестное выполнение своих обязанностей".

Президент США Джо Байден в последний день пребывания в должности объявил о помиловании генерала Марка Милли, доктора Энтони Фаучи и других людей. Об этом Байден сообщил в социальной сети Х.

Кроме генерала Милли и доктора Фаучи, президент США помиловал членов Конгресса и персонал, которые работали в Специальном комитете по расследованию нападения на Капитолий 6 января 2021 года, а также офицеров Капитолия США и столичной полиции, которые давали показания перед Специальным комитетом.

Президент США отметил, что "государственные служащие постоянно подвергались угрозам и запугиваниям за добросовестное выполнение своих обязанностей", а в "некоторых случаях некоторым даже угрожали уголовным преследованием".

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Говоря о лицах, которых он помиловал, Байден подчеркнул, что они служили нации "с честью и отличием и не заслуживают быть объектами необоснованного и политически мотивированного судебного преследования".

"Генерал Милли служил нашей нации более 40 лет, занимая многочисленные командные и руководящие должности и отправляясь в самые опасные части мира для защиты и защиты демократии. Как председатель Объединенного комитета начальников штабов, он руководил нашими Вооруженными Силами через сложные глобальные угрозы безопасности и укреплял наши существующие альянсы, создавая новые", - написал президент.

Что касается Фаучи, то он, по словам Байдена, "спас бесчисленное количество жизней, руководя ответом правительства на острый кризис в области здравоохранения, включая ВИЧ/СПИД, а также вирусы Эбола и Зика".

"Во время пребывания в должности моего главного медицинского советника он помог стране преодолеть пандемию, которая случается раз в столетии. Благодаря ему Соединенные Штаты безопаснее и здоровее", - заявил лидер США.

Также он отметил Специальный комитет по расследованию нападения на Капитолий, который "добросовестно и преданно" выполнил свою миссию по "открытию правды".

"Я верю в верховенство закона и оптимистично настроен, что сила наших правовых институтов в конце концов перевесит политику. Но это исключительные обстоятельства, и я не могу с чистой совестью ничего не делать. Безосновательные и политически мотивированные расследования наносят ущерб жизни, безопасности и финансовой безопасности лиц и их семей", - так Байден объяснил помилование.

Помилование в США: последние новости

Как сообщал ранее УИНАН, в начале декабря 2024 года Байден помиловал своего сына Хантера, освободив его от судимостей за уклонение от уплаты налогов и незаконное владение оружием. Это решение вызвало неоднозначную реакцию, поскольку ранее Байден заявлял, что не будет вмешиваться в дела сына.

Избранный президент США Дональд Трамп заявлял о намерении "в первый же день" на посту помиловать своих сторонников, которые в январе 2021 года штурмовали Капитолий из-за несогласия с победой на президентских выборах Байдена.

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