Уходящий президент США сплотил мир вокруг поддержки Украины, но его позиция по Газе никого не удовлетворила.

Пока еще действующий глава Белого дома Джо Байден был президентом в бурную эпоху глобальной политики, когда американцы искали серьезных решений для неразрешимых проблем. Проблемы, с которыми он столкнулся, были срочными: его решения часто могут казаться медленными. И он покидает пост с неоднозначным внешнеполитическим наследием, в котором успехи чередовались с неудачами, пишет The Guardian.

Отмечается, что Байден сплотил европейские страны вокруг поддержки Украины в ее защите от России, но покидает свой пост в то время, когда Украина находится в осаде и, вероятно, столкнется с губительными переговорами в эпоху Трампа.

Между тем в Газе 11-часовое соглашение о прекращении огня в отношении заложников происходит после 15 месяцев кровопролитной войны и очевидной неспособности сдержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после атак ХАМАС 7 октября.

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"Скорее всего, поздний выход Байдена из президентской гонки и последующее поражение Камалы Харрис Дональду Трампу, вероятно, поставит под угрозу его наследие, поскольку Трамп отменит многие его решения и откроет эру внешней политики "Америка превыше всего", - говорится в статье.

Авторы считают, что в последние президентства Байден и его команда по национальной безопасности выступили в защиту своей внешней политики и поспешили оказать помощь Украине и лихорадочно работали над заключением соглашения в Газе. Президент заявил, что Соединенные Штаты "побеждают в мировой конкуренции". А его советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что "американский народ в безопасности, а страна живет лучше, чем четыре года назад":

"Однако в течение недель, месяцев и лет после ухода Байдена из политики будут очень громкие недоброжелатели как справа, так и слева".

Так, республиканец Пит Рикеттс, член комитета по иностранным делам, раскритиковал заявление Салливана.

"Я не знаю, кто в это верит. Я в это не верю. Я думаю, что результаты выборов демонстрируют, что подавляющее большинство американцев в это не верит", - сказал сенатор.

Издание утверждает, что есть некоторые признаки того, что американцы действительно соглашаются. Так, недавний опрос Центра исследований связей с общественностью AP-NORC показал, что 44% американцев считают, что Байден негативно повлиял на войну России против Украины, а 23% сказали, что он на нее не повлиял вообще.

Лишь 14% американцев считают, что Байден положительно повлиял на войну Израиля в Газе, при этом большинство сказали, что его влияние было "негативным".

В свою очередь Ро Ханна, конгрессмен-демократ, сказал, что он считает политику Байдена в целом и его роль в Украине "очень положительными", при этом его "безоговорочная" поддержка Биньямина Нетаньяху "очень вредила" стране и нанесла ущерб демократам на выборах.

"Нам очень больно с молодежью, с прогрессивными группами, с антивоенными группами. И мы должны показать, что партия будет иметь более сбалансированный взгляд на Ближний Восток", - отметил политик.

Авторы напоминают, что в последние неспокойные месяцы своего президентства Байден пытался укрепить обороноспособность Украины, выплатив оставшееся финансирование, а также отменив ряд ограничений на использование ракет по территории России и использование наземных мин для защиты Украины. Между тем его администрация стремилась "обеспечить Трампу" поддержку Киева, а также готовилась убедить избранного президента в необходимости продолжения поддержки Киева, надеясь, что он не захочет увидеть капитуляцию союзника США в начале своего срока, сказал изданию неназванный собеседник.

"Это не целостная политика. Это будет серьезное потрясение. Но они пытаются сделать все возможное, чтобы дать Украине наилучший шанс".

СМИ напоминает, что четыре года назад Байден заявил, что "Америка вернулась", уверяя союзников США по всему миру.

"Но учитывая, что Трамп ждет своего часа, четыре года пребывания Байдена на посту могут показаться лишь проблеском в новой эре "Америка превыше всего", - резюмирует издание.

Эпоха "Америка превыше всего"

"Америка превыше всего" - политическая позиция США, которая обычно подчеркивает американскую исключительность и невмешательство. Этот термин был придуман президентом Вудро Вильсоном в ходе выборов 1916 года, когда он обещал сохранять нейтралитет Соединенных Штатов в Первой мировой войне.

В 2016 году Дональд Трамп использовал слоган в своей президентской кампании и в ходе своего первого президентского срока, подчеркивая выход США из международных договоров и организаций во внешней политике его администрации. Противники Трампа охарактеризовали его политику как "Америка в одиночестве".

Инаугурация Трампа - последние новости

Накануне избранный президент США Дональд Трамп прилетел в Вашингтон и отгулял вечеринку с фейерверками. Он прибыл на борту самолета, предоставленного Байденом, в компании жены, дочери и зятя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не поедет на инаугурацию Трампа без приглашения. Всего на церемонии из европейских лидеров будет присутствовать только премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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