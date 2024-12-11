Байден в свой первый день в должности президента издал 17 указов, большая часть которых прекращала действия распоряжений предшественника.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует в день вступления в должность издать более 25 указов и директив. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Трамп открыто заявил своей команде, что намерен произвести "большой фурор" указами первого дня.

Документы будут касаться миграционного законодательства, а также энергетики, образования и др. В частности, ожидается ужесточение миграционных мер и возобновление строительства стены на границе с Мексикой, а также укрепление приграничной зоны.

Видео дня

Также, по данным агентства, Трамп может увеличить добычу в стране нефти и газа - такую меру политик анонсировал в своих предвыборных обещаниях.

До этого Трамп также заявил о намерении "в первый же день" помиловать своих сторонников, которые в январе 2021 года штурмовали Капитолий из-за несогласия с победой на президентских выборах Джо Байдена.

Для сравнения, Байден в свой первый день в должности президента издал 17 указов, большая часть которых прекращала действия распоряжений предшественника.

Подготовка США к президентству Трампа

Президент США Джо Байден одобрил секретный меморандум о национальной безопасности перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Документ может послужить дорожной картой для новой администрации, поскольку нацелен на противодействие растущему сотрудничеству между Китаем, Ираном, Северной Кореей и Россией, сообщает AP.

Отмечается, что в администрации Байдена начали разрабатывать соответствующие инструкции еще летом. Они призваны помочь следующей администрации выстроить подход к противостоянию главным противникам США.

Вас также могут заинтересовать новости: