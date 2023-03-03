Президент США Джо Байден заявил, что поддержка Украины канцлером Германии Олафом Шольцем "имела огромное значение" во время войны.
Об этом глава Белого дома сказал во время встречи с Шольцем в пятницу, 3 марта, пишет CNN.
"Вы активизировались и оказали критическую военную поддержку, и знаете, я бы сказал, что помимо вашей военной поддержки, моральная поддержка, которую вы оказали украинцам, была глубокой. И вы способствовали историческим изменениям у себя в стране - увеличению расходов на оборону и диверсификации за счет отказа от российских источников энергии. Я знаю, что для вас это было непросто, очень сложно", - сказал Байден.
Он отметил, что США и Германия двигались "нога в ногу" в поддержке Киева. "Как союзники по НАТО, мы делаем альянс более сильным и боеспособным", - добавил Байден.
В свою очередь, Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
"Это очень, очень важный год из-за очень опасной угрозы миру, которая исходит от России, вторгшейся в Украину, и очень важно, что мы действовали вместе, что мы организовались синхронно, и что мы сделали возможным оказание необходимой поддержки Украине в течение всего этого времени", - сказал Шольц.
Помощь Украине от США и Германии
Ранее в этом году Германия и США вели спор по поводу отправки танков в Украину, но обе страны объявили о планах отправить машины после сильного давления на Берлин и продолжительных дипломатических переговоров между Германией, США и другими европейскими союзниками.
25 января президент США Джо Байден официально объявил о поставке Украине 31 танка M1 Abrams, из которых сформируют один танковый батальон. Доставка танков займет несколько месяцев. После этого Шольц наконец-то согласился предоставить Украине танки Leopard.
Издание WP отметило, что эти танки быстро не приедут в Украину. Объявление об их поставках было сделано для того, чтобы заставить Шольца быстрее передать танки Leopard. А в Пентагоне заявили, что для поставки танков M1 Abrams США может потребоваться более одного года.
Сегодня, 3 марта, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн. Он включает дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы к БМП Bradley, военную технику для наведения переправ, подрывное снаряжение.