Джо Байден заявил, что США и Германия работали синхронно, чтобы поддержать Украину.

Президент США Джо Байден заявил, что поддержка Украины канцлером Германии Олафом Шольцем "имела огромное значение" во время войны.

Об этом глава Белого дома сказал во время встречи с Шольцем в пятницу, 3 марта, пишет CNN.

"Вы активизировались и оказали критическую военную поддержку, и знаете, я бы сказал, что помимо вашей военной поддержки, моральная поддержка, которую вы оказали украинцам, была глубокой. И вы способствовали историческим изменениям у себя в стране - увеличению расходов на оборону и диверсификации за счет отказа от российских источников энергии. Я знаю, что для вас это было непросто, очень сложно", - сказал Байден.

Он отметил, что США и Германия двигались "нога в ногу" в поддержке Киева. "Как союзники по НАТО, мы делаем альянс более сильным и боеспособным", - добавил Байден.

В свою очередь, Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Это очень, очень важный год из-за очень опасной угрозы миру, которая исходит от России, вторгшейся в Украину, и очень важно, что мы действовали вместе, что мы организовались синхронно, и что мы сделали возможным оказание необходимой поддержки Украине в течение всего этого времени", - сказал Шольц.

Помощь Украине от США и Германии

Ранее в этом году Германия и США вели спор по поводу отправки танков в Украину, но обе страны объявили о планах отправить машины после сильного давления на Берлин и продолжительных дипломатических переговоров между Германией, США и другими европейскими союзниками.

25 января президент США Джо Байден официально объявил о поставке Украине 31 танка M1 Abrams, из которых сформируют один танковый батальон. Доставка танков займет несколько месяцев. После этого Шольц наконец-то согласился предоставить Украине танки Leopard.

Издание WP отметило, что эти танки быстро не приедут в Украину. Объявление об их поставках было сделано для того, чтобы заставить Шольца быстрее передать танки Leopard. А в Пентагоне заявили, что для поставки танков M1 Abrams США может потребоваться более одного года.

Сегодня, 3 марта, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн. Он включает дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы к БМП Bradley, военную технику для наведения переправ, подрывное снаряжение.

Вас также могут заинтересовать новости: