Он включает дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы к БМП Bradley, военную технику для наведения переправ, подрывное снаряжение.

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн.

Такую информацию подтвердил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. "У нас есть очередной пакет военной помощи для Украины от США на сумму $400 млн", - отметил он.

По словам Ермака, новая помощь включает: дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы к БМП Bradley, военную технику для наведения переправ, подрывное снаряжение, а также средства на поддержку, обучение и обслуживание.

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Помощь США Украине

По информации министра финансов США Джанет Йеллен, по состоянию на конец февраля 2023 года, с начала полномасштабной войны, помощь США Украине в сфере безопасности, экономики, гуманитарной и социальной поддержки достигла около $50 млрд.

Крайний пакет помощи на $2 млрд от США Украина получила неделю назад - на годовщину вторжения. В него вошли боеприпасы для HIMARS и артиллерии 155 мм. Также речь шла о предоставлении БПЛА и средств для уничтожения российских дронов, оборудования для разминирования, финансировании и обучении украинских военных.

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