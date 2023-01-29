Белый дом согласился отправить американские танки только для того, чтобы "уломать" Шольца на "Леопарды".

Американские танки Abrams будут доставлены в Украину в конце 2023 либо в начале 2024 года, поскольку их будут закупать с конвейера. Об этом пишет The Washington Post в большой статье, посвященной эпопее с переговорами по "Леопардам".

Авторы публикации пообщались с большим количеством чиновников, так или иначе задействованных в переговорах по поставке Украине западных танков. Те признались, что США анонсировали поставку "Абрамсов" только потому, что иначе Берлин отказывался отправлять свои "Леопарды".

Чтобы сломить сопротивление Олафа Шольца, Белый дом решил объявить о поставке Киеву 31 танка М1А2 Abrams. Однако боевые машины возьмут не со складов американской армии, а закажут у производителя новые.

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"Они будут построены без защиты с использованием обедненного урана и будут доставлены в конце этого или следующего года", - пишет издание.

Такое решение собеседники объяснили тем, что урановая броня является секретной технологией, и Пентагон не хочет, чтобы она попала в руки России.

Поставки западных танков в Украину

Министр обороны Украины Алексей Резников ожидает, что танки "Леопард" и "Челленджер" прибудут в Украину уже в марте. Это позволит использовать их в весенней кампании.

В то же время заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что американские танки "Абрамс" к весеннему наступлению точно не успеют прибыть в Украину.

Впрочем, это не помешало российским пропагандистам заявить, что оккупанты уже якобы успели уничтожить в Украине несколько "Абрамсов".

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