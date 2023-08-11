Американский лидер добавил, что у его страны и КНР "есть некоторые проблемы".

Президент США Джо Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия", говоря об экономических проблемах этой страны.

Как сообщает Reuters, об этом Байден заявил на политическом сборе средств в штате Юта.

"У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что, когда у плохих людей есть проблемы, они делают плохие вещи", - сказал Байден, добавив, что сейчас "Китай в беде".

Американский президент отметил, что не пытается нанести вред Китаю и стремится к рациональным отношениям с этой страной.

Как отмечает агентство, высказывания Байдена напоминают его слова на другом мероприятии по сбору средств в июне. Тогда он назвал лидера КНР Си Цзиньпина "диктатором". Китай назвал эти слова провокацией.

Потребительский сектор Китая упал в дефляцию, а отпускные цены в июле продолжили снижение. Следовательно, Китай может вступить в эру значительно более медленного экономического роста со стагнацией потребительских цен и заработных плат, что контрастирует с инфляцией в других странах мира.

Отношения США и Китая

Отношения США и Китая обострились после того, как американцы сбили китайские шпионские пули в своем воздушном пространстве. Джо Байден на сборе средств в Калифорнии сказал, что этот инцидент - "большой позор для диктаторов".

Новое противостояние в заявлениях произошло чуть более чем через день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен завершил визит в Пекин, целью которого было растопить лед в отношениях, достигших исторического минимума.

Напомним, визит Блинкена в Пекин, во время которого он встретился с Си Цзиньпинем, был направлен на ослабление напряженности в отношениях между двумя государствами. Визит Блинкена изначально был запланирован на февраль, но был отложен после инцидента с воздушным шаром-шпионом.

Блинкен и Си договорились на своей встрече стабилизировать напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином, чтобы это соперничество не переросло в конфликт и продолжить дипломатическое взаимодействие с новыми визитами официальных лиц США в ближайшие недели и месяцы.

Байден также заявлял, что отношения между двумя странами находятся на правильном пути, и отметил, что во время поездки Блинкена был достигнут прогресс.

Вас также могут заинтересовать новости: