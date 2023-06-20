Байден отметил, что в целом доволен результатами поездки Блинкена в Пекин.

Президент США Джо Байден позитивно оценил результаты двухдневного визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай.

"Он проделал адскую работу, - сказал Байден. - Здесь мы на правильном пути", передает Bloomberg. Он заявил о прогрессе в восстановлении американско-китайских отношений после переговоров Блинкена и китайского лидера Си Цзиньпина.

"Он (прогресс- ред.) был достигнут", коротко резюмировал Байден.

Западные обозреватели заговорили о том, что визит Блинкена готовит почву для возможной встречи Байдена и Си Цзиньпином на саммите G20 в Индии в сентябре и открывает дорогу китайскому лидеру для визита в США на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре.

Визит Блинкена в Китай

Вчера завершился визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Многие западные аналитики назвали это событие историческим.

В ходе двухдневного визита, который осуществллся с целью снятия напряженности между двумя странами, Блинкен встретился с рядом высокопоставленных чиновников Китая. А завершала поездку встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.

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