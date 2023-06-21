В Пекине слова президента США назвали "политической провокацией" и выразили протест.

Китай назвал "чрезвычайно абсурдными и безответственными" высказывания президента США Джо Байдена, назвавшего китайского лидера Си Цзиньпина диктатором.

Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что комментарии Байдена "полностью противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический протокол и всерьез посягают на политическое достоинство Китая". Об этом пишет Associated Press.

"Это откровенная политическая провокация. Китай выражает сильное недовольство и протест. Замечания США крайне абсурдны и безответственны", - сказала Мао на ежедневном брифинге.

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Представитель МИД Китая повторила утверждения Пекина о том, что воздушный шар, который США сбили в начале года и в контексте которого Байден назвал Си диктатором, предназначался для метеорологических исследований и случайно сбился с курса.

"США должны были решить это спокойно и профессионально. Однако США исказили факты и применили силу для раздувания инцидента, полностью раскрыв свою природу запугивания и гегемонии", - сказала она.

Отношения США и Китая

Как сообщал УНИАН, ранее Джо Байден на сборе средств в Калифорнии сказал, что Си Цзиньпин смущен недавней напряженностью, связанной с предполагаемым китайским воздушным шаром-шпионом, который был сбит ВВС над Восточным побережьем. "Это большой позор для диктаторов. Когда они не знали, что произошло", - сказал Байден.

Новое противостояние в заявлениях произошло чуть более чем через день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен завершил визит в Пекин, целью которого было растопить лед в отношениях, достигших исторического минимума.

Напомним, визит Блинкена в Пекин, во время которого он встретился с Си Цзиньпинем, был направлен на ослабление напряженности в отношениях между двумя государствами. Визит Блинкена изначально был запланирован на февраль, но был отложен после инцидента с воздушным шаром-шпионом.

Блинкен и Си договорились на своей встрече стабилизировать напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином, чтобы это соперничество не переросло в конфликт и продолжить дипломатическое взаимодействие с новыми визитами официальных лиц США в ближайшие недели и месяцы.

Тем не менее, после встречи с Си госсекретарь Блинкен все же признал укоренившиеся разногласия. "У нас нет иллюзий по поводу проблем управления этими отношениями. Есть много вопросов, по которым мы глубоко, даже категорически не согласны", - сказал он.

Байден также заявлял, что отношения между двумя странами находятся на правильном пути, и отметил, что во время поездки Блинкена был достигнут прогресс.

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