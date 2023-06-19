Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в конце двухдневного визита в Пекин.
Как отмечает Associated Press, встреча в Доме народных собраний была ожидаемой и считалась ключевой в успешности поездки Блинкена. В противном случае, пренебрежение со стороны китайского лидера стало бы серьезной неудачей усилий по ослаблению напряженности между странами.
Встреча с Си Цзиньпином произошла после того, как Блинкен провел переговоры с другими высокопоставленными чиновниками. По словам американского чиновника, Блинкен встречался сегодня с высокопоставленным дипломатом Китая Ван И. Их диалог длился около трех часов.
В итоговом комюнике Министерство иностранных дел Китая сказано, что США несут ответственность за то, чтобы остановить "нарастающий спад китайско-американских отношений" и вернуть их в нормальное русло. Там также указано, что на встрече с Блинкеном Ван И "требовал, чтобы США прекратили раздувать "теорию китайской угрозы" и сняли незаконные односторонние санкции против Китая.
В свою очередь, в Госдепартаменте заявили, что Блинкен "подчеркнул важность ответственного управления конкуренцией между США и КНР через открытые каналы связи, чтобы конкуренция не переросла в конфликт".
Отношения Китая и США
В последнее время отношения между этими двумя странами серьезно оботрилиь. Масла в огонь добавил инцидент с китайским аэростатом-разведчиком, который произошел в феврале и вызвал отмену визита Блинкена в Китай.
В мае китайский министр обороны на саммите в Сингапуре даже заявил, что конфликт Китая и США стал бы катастрофой для мира.
А пару дней назад президент США Джо Байден высказал надежду на то, что ему удасться встретиться с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы.