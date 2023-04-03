Разведданные, которые собирал Китай, в основном основывались на электронных сигналах, которые можно было получить от систем вооружения или включать сообщения персонала базы.

Китайский воздушный шар-шпион, пролетевший через США, смог собрать разведданные с нескольких секретных американских военных объектов, несмотря на усилия администрации Байдена заблокировать это.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на двух нынешних чиновников США и одного бывшего чиновника администрации президента.

По словам официальных лиц, Китай мог контролировать воздушный шар, чтобы он несколько раз пролетел над некоторыми местами (иногда летая в форме восьмерки) и доставлял собранную информацию в Пекин в режиме реального времени. По словам официальных лиц, собранная Китаем разведывательная информация в основном основывалась на электронных сигналах, которые могут быть получены от систем вооружения или включать сообщения персонала базы, а не на изображениях.

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Трое официальных лиц заявили, что Китай мог бы собрать гораздо больше разведданных с конфиденциальных объектов, если бы не усилия администрации по сокрытию объектов от возможностей воздушного шара улавливать их электронные сигналы, останавливая их трансляцию или излучение сигналов.

Сбитие китайского воздушного шара над США - что известно

Как сообщал УНИАН, 2 февраля впервые стало известно, что китайский воздушный шар-шпион летает над США, и что президент Байден рассматривал возможность его сбить. Как только о существовании воздушного шара стало известно, Китай увеличил скорость, по словам официальных лиц, пытаясь как можно быстрее вывести шар из воздушного пространства США, пишет NBC.

Правительство США заявило, что ждет, чтобы сбить воздушный шар, пока он не окажется над океаном, чтобы избежать повреждений или жертв на земле. "Военное командование США определило, что сбивание воздушного шара над землей представляет чрезмерный риск для людей на большой территории из-за размера и высоты воздушного шара, а также его полезной нагрузки", - сказал министр обороны Ллойд Остин в письменном заявлении после того, как воздушный шар был сбит.

США сбили воздушный шар 4 февраля у побережья Южной Каролины, и официальные лица все еще анализируют обломки, которые удалось поднять.

После сбивания воздушного шара в феврале представители администрации Байдена заявили, что он способен собирать сигнальную разведку.

Согласно данным администрации Байдена, воздушный шар впервые вошел в воздушное пространство США над Аляской 28 января. В течение следующих четырех дней воздушный шар летал над Монтаной, а именно над базой ВВС Мальмстрем, где США хранят часть своих ядерных активов.

Китай неоднократно заявлял, что воздушный шар был беспилотным гражданским воздушным шаром, который случайно отклонился от курса, и что США чрезмерно отреагировали, сбив его.

У воздушного шара был механизм самоуничтожения, который мог быть активирован Китаем дистанционно, но официальные лица заявили, что неясно, почему этого не произошло - либо из-за неисправности механизма, либо из-за того, что Китай решил не запускать его.

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