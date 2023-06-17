Также Байден прокомментировал инцидент с китайским шпионским аэростатом.

Президент США Джо Байден прокомментировал контакты с Китаем и заявил, что хотел бы в несколько ближайших месяцев провести встречу с китайским лидером Си Цзиньпином.

"Надеюсь, что в течение следующих ближайших месяцев я проведу встречу с Си", - высказал мнение Байден, пишет сообщает Bloomberg. Комментируя инциденты с китайским аэростатом, американский президент предположил, что Си Цзиньпин не знал всех деталей.

"Я не думаю, что руководство страны знало, где он находился и что происходило", – добавил он.

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Китай и США

4 июня на саммите в Сингапуре китайский министр обороны Ли Шанфу избежал переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином, но во время выступления заявил, что Китай нацелен на диалог с США. Он заявил тогда, что конфликт между двумя странами стал бы катастрофой для мира.

А 10 июня стало известно, что государственный секретарь Энтони Блинкен поедет в КНР для встречи с руководством страны с целью устранения недоразумений в отношениях двух государств. На самом деле этот визит должен был состояться еще в феврале, но был отменен из-за скандала с китайским шпионским аэростатом.

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